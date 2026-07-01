После финала Медиалиги выступит Баста

сегодня, 17:50

После финального матча Медийной футбольной лиги с исполнением своих песен выступит Василий Вакуленко (Баста). Об этом сообщил президент лиги Николай Осипов.

Игра пройдёт 4 июля на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Её участниками станут ФК «10» и « СКА -Ростов». Баста — владелец ростовской команды с 2019 года.

Перед финалом состоится встреча за третье место, в которой сыграют московские «Амкал» и 2DROTS. Стоимость билетов варьируется от 150 до 700 рублей.

По большой традиции Медиалиги, у нас всегда есть Show-момент, аналог Halftime show в американском футболе, где в перерыве выступает артист. В этом году у нас в этой части выступит рэпер Хаски. Не стоит забывать, что будет очень яркая церемония открытия финала, что тоже является ежегодной традицией. У нас выступит Адель Вейгель, супруга Миши Литвина, она начинает творческую деятельность на музыкальном Олимпе. Стало большим откровением и очень приятной неожиданностью, что и Баста в знак, скажем так, благодарности болельщикам тоже обязательно порадует нас своим творчеством после матча. Мне кажется, что это шикарный подбор исполнителей для того, чтобы прийти и, возможно, влюбиться в одну из команд. А если любите футбол или медиафутбол — просто прийти и насладиться одним из лучших финалов, по крайней мере по вывеске, за последние несколько лет. В составе гостей, которых мы ожидаем, есть один секретный. Начальный удар сделает один из самых титулованных футболистов России. Обязательно ждём звёзд российского спорта, потому что у нас большая дружба с ребятами, которые принимают участие в шоу «Титаны». Мы пригласили и Артёма Дзюбу, и Сашу Кокорина, и многих других выдающихся спортсменов. Я бы и Александра Овечкина хотел видеть, знаю, что его приглашали. Кажется, что можем увидеть всю элиту российского спорта и не только. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, когда играют команды Басты и Азамата [Мусагалиева], на бровке у них может быть кто угодно. Это звёзды — от нашего юмора до артистов, которые поют на лейбле у Василия Михайловича [Вакуленко]. Здесь действительно будет россыпь узнаваемых и популярных людей. Поэтому приходите, пока есть билеты.

Осипов оценил вывеску финала седьмого сезона турнира, отметив, что ожидает порядка 20 тысяч зрителей на предстоящем матче.