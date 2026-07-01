Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

«Рубин» объявил о трансфере защитника

сегодня, 17:53

Пресс-служба «Рубина» объявила о переходе защитника костромского «Спартака» Максима Игнатьева.

Контракт с 26-летним футболистом подписан до 30 июня 2029 года. Игрок будет выступать за команду из Казани под 18-м номером.

«Рубин» объявил о трансфере защитника

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ростов» подписал бразильского защитника Ногейру
Сегодня, 10:58
Официально«Крылья Советов» подписали Макарова
Сегодня, 09:15
ОфициальноДжованни Гонсалес перешёл в «Ривер Плейт» из «Краснодара»
Вчера, 22:39
Официально«Ахмат» подписал хавбека сборной Мали Сидибе
Вчера, 01:02
ОфициальноФелипе Аугусто стал игроком «Зенита»
29 июня
Официально«Пари НН» подписал двух игроков «Челябинска»
29 июня
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 