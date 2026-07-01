Дешам стал рекордсменом по победам в финальных стадиях ЧМ

сегодня, 17:59

Главный тренер сборной Франции установил рекорд по количеству побед в финальных стадиях чемпионатов мира. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола ( ФИФА ).

Победа над командой Швеции (3:0) стала для специалиста 17-й в его тренерской карьере. По этому показателю он обошёл рулевого сборной ФРГ Хельмута Шена, возглавлявшего команду с 1964 по 1978 год. Также Дешам может превзойти его рекорд по проведённым на турнире матчам: у француза на данный момент 22 игры, у немца — 25.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.