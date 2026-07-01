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Президент «Урала» Иванов: «Хочу видеть в клубе Месси и Роналду»

сегодня, 18:25

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о трансферных планах команды из Екатеринбурга.

Я бы хотел в «Урале» видеть таких футболистов, как Месси и Роналду. Это шутка. Наш спортивный комитет и селекционный отдел работают круглый год, день и ночь. Они обязательно ищут футболистов. Если мы найдём кого-то хорошего и подпишем, обязательно об этом сообщим.

Конечно, ищем новых игроков. Если найдём футболистов сильнее наших, будем стараться, чтобы эти игроки оказались в нашей команде. Но я не могу назвать позиции.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 18:56
"...работают круглый год, день и ночь..."
Люди с таким графиком редко бывают эффективными и избирательными...
dcggvq4v9nrb
dcggvq4v9nrb
сегодня в 18:35
Хотелка конечно у него намного превышает финансовые возможности наверное целого региона....
hft44n7fa86z
hft44n7fa86z
сегодня в 18:33, ред.
Уральская братва должна спросить с Гришки за желание с португальским идором екшаться.
Не по понятиям.
Гость
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