Президент «Урала» Иванов: «Хочу видеть в клубе Месси и Роналду»

Президент «Урала» высказался о трансферных планах команды из Екатеринбурга.

Я бы хотел в «Урале» видеть таких футболистов, как Месси и Роналду. Это шутка. Наш спортивный комитет и селекционный отдел работают круглый год, день и ночь. Они обязательно ищут футболистов. Если мы найдём кого-то хорошего и подпишем, обязательно об этом сообщим.

Конечно, ищем новых игроков. Если найдём футболистов сильнее наших, будем стараться, чтобы эти игроки оказались в нашей команде. Но я не могу назвать позиции.