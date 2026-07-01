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«Зенит» обыграл «Динамо» Мх в товарищеском матче

сегодня, 18:50

«Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в товарищеском матче (2:0). Игра прошла на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

Счёт открыл Вендел на 3-й минуте. Второй мяч забил с пенальти Густаво Мантуан на 85-й.

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