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«Спартак» объявил о продлении контракта с Довбней

сегодня, 19:16

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракт с вратарём Александром Довбней.

Новое соглашение голкипера рассчитано до лета 2027 года. В прошлом сезоне Довбня сыграл за московский клуб 1 матч.

«Спартак» объявил о продлении контракта с Довбней

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Все комментарии
d1metras
d1metras
сегодня в 21:15
Ну теперь заиграем)
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 20:54
Лучше Барко переподписали бы скорее
True Story
True Story
сегодня в 20:50
Перспективный мячелов, ещё сезон и можно в старт ставить
xy5axrg533vh
xy5axrg533vh
сегодня в 19:56
Ну соасем глухой запасной.
Гость
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