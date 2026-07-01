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Игроки сборной Нидерландов подверглись расистским оскорблениям

сегодня, 19:38
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился после серии пенальти

Сборная Нидерландов выступила с заявлением, в котором выразила благодарность членам национальной команды за усилия, сделанные на ЧМ-2026, а также сообщила об оскорбительных комментариях после вылета с турнира.

В 1/16 финала плей-офф «оранжевые» уступили Марокко (1:1, 2:3 по пенальти).

Мы благодарим игроков, персонал и всех, кто участвовал в этом чемпионате мира, за их усилия. Также выражаем признательность болельщикам на стадионе, дома и везде, где за голландской командой следили и поддерживали. Футбол объединяет людей, независимо от их происхождения.

Видим онлайн-комментарии, в которых после вылета к игрокам относятся расистски и дискриминационно. Мы проводим здесь чёткую линию. Расизму и дискриминации нет места нигде: ни в футболе, ни в интернете, ни в нашем обществе.

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