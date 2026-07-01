Стало известно, какую зарплату Дмитрий Воробьёв хочет получать в «Спартаке»

сегодня, 19:48

Нападающий «Локомотива» может перейти в «Спартак».

В «Спартаке» форвард хотел бы зарабатывать 2 млн евро за сезон. В эту сумму не входят бонусы за достижения целей, а также бонус при подписании контракта с «красно-белыми».