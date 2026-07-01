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Стало известно, какую зарплату Дмитрий Воробьёв хочет получать в «Спартаке»

сегодня, 19:48

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв может перейти в «Спартак».

В «Спартаке» форвард хотел бы зарабатывать 2 млн евро за сезон. В эту сумму не входят бонусы за достижения целей, а также бонус при подписании контракта с «красно-белыми».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:10
Хотеть не вредно, вредно не хотеть. Ну, Дмитрий, будь счастлив))).
Termez Zidan
Termez Zidan
сегодня в 21:02
Хочет пару лямов,а голов забивать не обещает
qp989qzedpjj
qp989qzedpjj
сегодня в 20:00
А че так мало запросил.... нужно было бы запросить больше и начинать торговаться....
particular
particular
сегодня в 19:58
Деньги он хочет конктретные, но 15-20 голов за сезон он вряд ли гарантирует...
8v4hq5q4tv75
8v4hq5q4tv75
сегодня в 19:54
Охренеть сколько хочет, в поле на картошке пусть поработает
Groboyd
Groboyd
сегодня в 19:52
Слишком много для х.. пойми кого.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:50
Ну ,не великие запросы.
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