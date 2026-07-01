Стало известно, какую зарплату Дмитрий Воробьёв хочет получать в «Спартаке»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв может перейти в «Спартак».
В «Спартаке» форвард хотел бы зарабатывать 2 млн евро за сезон. В эту сумму не входят бонусы за достижения целей, а также бонус при подписании контракта с «красно-белыми».
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