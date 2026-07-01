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«Рубин» продлил контракт с Нигматуллиным

сегодня, 19:49

«Рубин» объявил о продлении контракта с вратарём Артуром Нигматуллиным. Новое соглашение подписано до 2027 года.

Игрок выступает за казанскую команду с лета 2024-го.

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c9ekphadb2us
c9ekphadb2us
сегодня в 19:59
Значит всех все устраивает.
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