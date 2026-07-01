Нино рассказал, останется ли он в «Зените»

Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос, продолжит ли он выступать за «сине-бело-голубых» в новом сезоне.
Останусь ли я в «Зените»? Не знаю... Да! Сто процентов? Никогда не могу говорить на сто процентов.
Останусь ли я в «Зените»? Не знаю... Да! Сто процентов? Никогда не могу говорить на сто процентов.
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Вот и пойми))