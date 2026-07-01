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Нино рассказал, останется ли он в «Зените»

сегодня, 20:39

Защитник «Зенита» Нино ответил на вопрос, продолжит ли он выступать за «сине-бело-голубых» в новом сезоне.

Останусь ли я в «Зените»? Не знаю... Да! Сто процентов? Никогда не могу говорить на сто процентов.

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Зенит  Нино
Источник: sport-express.ru Фото: ФК Зенит
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:25
Не знаю... Да! Сто процентов?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1430651/nino-zenit 01.07.2026
Вот и пойми))
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