Нойер не жалеет о решении вернуться в сборную

сегодня, 20:47

Вратарь «Баварии» в социальной сети прокомментировал выступление сборной Германии на ЧМ -2026, а также возвращение в её состав.

Голкипер после домашнего чемпионата Европы 2024 года объявил о завершении карьеры в сборной, но в итоге решил вернуться для участия в ЧМ .

Германия вылетела в первом раунде плей-офф чемпионата мира, уступив Парагваю (1:1, 3:4 в серии пенальти).