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Нойер не жалеет о решении вернуться в сборную

сегодня, 20:47

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в социальной сети прокомментировал выступление сборной Германии на ЧМ-2026, а также возвращение в её состав.

Голкипер после домашнего чемпионата Европы 2024 года объявил о завершении карьеры в сборной, но в итоге решил вернуться для участия в ЧМ.

Германия вылетела в первом раунде плей-офф чемпионата мира, уступив Парагваю (1:1, 3:4 в серии пенальти).

Ранний вылет с чемпионата мира крайне разочаровывает. Мы явно не оправдали ожиданий и должны были пройти дальше в этом турнире. Такой исход очень болезненный.

Я осознанно принял решение сыграть за Германию ещё раз. Во-первых, потому что носить футболку национальной сборной всегда наполняло меня глубокой гордостью. Во-вторых, потому что в 40 лет, имея опыт участия в четырёх чемпионатах мира, я хотел наилучшим образом поддержать молодых игроков как на поле, так и за его пределами, и помочь немецкому футболу. Несмотря на горький конец, я ни на секунду не жалею об этом решении.

Моё разочарование неописуемо, но я испытываю огромную благодарность. Спасибо вам за вашу поддержку все эти годы и во время этого турнира.

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Германия  Нойер Мануэль
Источник: soccer.ru Фото: Соцсети Мануэля Нойера
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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:14
когда то был элитный вратарь.
сейчас стареющий клоун.
пусть разбирает пропущенный гол от Гонсало Плата
Гость
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