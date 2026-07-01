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Англия одержала волевую победу над ДР Конго

сегодня, 21:00
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДР КонгоДР КонгоЗавершен

Сборная Англии выиграла у команды ДР Конго в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира (2:1).

На 7-й минуте конголезцы вышли вперёд — мяч забил Брайан Чипенга. На 75-й англичане отыгрались после гола Харри Кейна. На 86-й нападающий сделал дубль.

В 1/8-й Англия сыграет с Мексикой, прошедшей в первом раунде Эквадор.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 21:38
Ваще все гранды имеют здесь проблемы. Испания, Германия, Бразилия, Голландия... Пока только французы и аргентинцы планово выигрывают. Но Франция пока не играла с серьёзными соперниками. Ещё впереди 4 игры, всё может случиться.
8c2dbfa32fq2
8c2dbfa32fq2 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:37
По ушам получит ваш идол, которому коврик до 1/4 постелили. И чем быстрее, тем справедливее это будет выглядеть.
Agamaga005
Agamaga005 ответ 389pd6zqyhqt (раскрыть)
сегодня в 21:34
Не знал, что у меня есть Аргентина 🤣
Германия и Нидерланды тоже думали ковырять в носу?
С любой сборной стоит считаться, иначе домой уедешь.
Бразилия еле прошла как сегодня Англия.
Мне всё равно на французов, Мбаппе очередной раз получит по ушам от Аргентины.
arzamas
arzamas
сегодня в 21:34
Английские негры уже обыграли африканских негров.
Скучно.
y-ago
y-ago
сегодня в 21:29
Позволю себе добавить еще пять копеек. Как известно, рыба «тухель» с головы — извините за каламбур. Главный вопрос к Англии сейчас не к игрокам, а к Тухелю. При нем сборная играет заметно слабее своего потенциала. Команда живет скорее за счет индивидуального мастерства, чем за счет тренерской идеи. Да, Англия побеждает, но главным творцом этих побед выглядит Гарри Кейн, а не Томас Тухель. Для сборной с таким подбором игроков это, скорее, повод для беспокойства, чем для оптимизма.
389pd6zqyhqt
389pd6zqyhqt ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:28, ред.
Можно подумать твоя Аргентина на месте англичан сегодня бы фурор демонстрировала !
Радуйся что Аргентине можно ковырять в носу до 1/4 , и в надежде ожидай, когда Франция оступится, как ты тут ранее открыто своими мечтами делился. Чуешь ведь, что Мбаппе с компанией единственные, кто аргов вынести может.
Знатог
Знатог ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 21:28
Помню, Кевину Кигану дали ЗМ в 1978 когда он вообще не играл на ЧМ с Англией.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:25
и все таки Кейн настоящий вожак и великий капитан!
тащит на себе полумертвую Англию.
рад за Гордона, как вышел с замены: 2 ассиста и хорошая игра.
так играть и за Барселону!
и Большой респект ДР Конго, сыграли отлично, но не смогли удержать счет
Agamaga005
Agamaga005 ответ Знатог (раскрыть)
сегодня в 21:23
Это смотря с кем он будет в финале. Если французы, то шансов очень мало. У них есть Мбаппе, Дембеле.Только за победу на ЧМ обязаны давать ЗМ. Это особый турнир. Роналду, конечно, считает иначе, потому что он не преуспел на этом турнире.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 21:23
С Мексикой будет больше пространства и игра будет остро обоюдоатакующая. Если пройдут, то уставшая Бразилия или Норвегия будет по силам.Они вымотают друг друга. Всё в ногах Кейна. Полуфинал-это весомая заявка на ЗМ. Иначе Французы заберут и больше шанса не будет.
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 21:23
Можно даже сказать, что не Англия, а Харри Кейн одержал волевую победу над Конго
Krypton777
Krypton777 ответ mphuZ (раскрыть)
сегодня в 21:21
Привет, Тик-Герой!
Krypton777
Krypton777
сегодня в 21:19
Странно, что "Леопарды" так быстро выдохлись. После 60-ой минуты уже были никакие по движению, хотя, казалось бы, физика должна быть их сильной стороной.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:18, ред.
Игра нынешняя, равно как и вчерашняя игра Норвегии показала, что полноценная сборная - это полноценный состав. Не будь у англичан и норвегов ЦН высокого класса, выход в дальнейший раунд был бы проблематичен.

Ругать невыразительный футбол Львов сегодня не берусь, ибо любая страна из Африки создаёт автобус мастерски.
баск
баск
сегодня в 21:18
Ну и пощекотали же англичане нервы своим болельщикам..))
Упомяну только один интересный факт, о котором именно сегодня многие хором вспомнили, когда конголезцы открыли счёт:

финал домашнего мундиаля англичан (1966), выигранный ими, был последним
случаем на ЧМ за истекшие с тех пор 60 лет, когда Англия победила, пропустив первой.

Но это же можно усилить- это не просто последний, а единственный случай на ЧМ, в котором Англия одержала волевую победу.
Более того, усиливаем ещё- основное время того финала завершилось ничьей 2:2, то есть волевой победы в основное время не случилось и тогда.

Таким образом, волевых побед сборной Англии в основное время не было совсем за всю почти столетнюю историю мундиалей.
И вот она, наконец, состоялась, так что сегодня мы были свидетелями рождения легенды.. ))
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 21:17
И в чём же гениальность Тухеля? Отскочила Англия.
Африканцев не хватило на вторй тайм физически, а где-то удача подвела, когда кое-кто попал в штангу при счёте 1:0.
Мексиканцы на Ацтеке будут летать по полю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:17
кроме Кейна никто не может забить у сборной Англии…
даже игроки Арсенала.
чемпионы АПЛ ))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:16
Хорошо что у Тухеля мысля пришла вовремя Решфорда на Гордона поменять. 2 ассиста. Маркус больше сам хотел решать, Энтони же знал кому пасы давать).
Capral
Capral
сегодня в 21:16
Можно считать, что Англия оБделалась лёгким испугом. По игре, как обычно ничего особенно от англичан- пещерный футбол, даже без намека на креативное продолжение. И это при том, что сегодня, Конго позволял сопернику убегать в контр атаки, так же, как англичане делали это в игре с хорватами. Но сегодня, у Англии не получалось ничего...

Пытались англичане использовать всю ширину поля длинными переводами мяча, пытались растянуть оборону соперника, но всё это было настолько предсказуемо и стереотипно, что не несло в себе никакой опасности, кроме нескольких по настоящему острых моментов, когда гениально сыграл вратарь Конго, который, по манере игры, напоминает вратаря Камеруна Нконо!!! Но и он не спас, после двух ударов Кейна, который большую часть матча был в тени...

Рэшфорд, как обычно не вписался в игру, несмотря на то, что соперник предоставил ему возможность разбежаться, именно то, что он любит, и то, что ему не позволяют в Примере. Но и здесь ничего стоящего не получилось. Райса вообще не заметил, а Мадуэке, только в 1-м тайме напомнил о себе, несколькими индивидуальными фланговыми проходами.

Вобщем, игра Англии под страшно большим вопросом. Ни рисунка, ни смысловой направленности не увидел. Очень простой и предсказуемый футбол, с обилиeм навесов и упрощенной игры. Выход Гордона, несколько обострил игру, с его голевым пасом. Конго понравились своим бесстрашием и очень слаженной игрой, как в обороне, так и в центре поля. Не каждый соперник отважится сыграть против Англии в открытый футбол...

Англию с победой, вопросы по игре, которой- вагон и маленькая тележка... Кейн- ЛУЧШИЙ!!!!!!!
d1metras
d1metras
сегодня в 21:14
Думаю если англичане так и будут играть,Мексика их накажет и отправит домой. Конго молодцы,рубились до последнего,но не хватило мастерства и силёнки под конец их покинули...нота любом случае только уважение вызывают.
Знатог
Знатог ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 21:12
Да я думаю, за всё время Кейн наиграл на Золотой Мяч. Если хотя бы выйдет в финал, то нужно дать.
mphuZ
mphuZ
сегодня в 21:12
Конго играли хорошо, но силёнок не хватило! Нападения нормального нет, одни забросы вперёд во втором тайме.

А Англия сыграла в своём стиле - блекло и бестолково. Мексиканцы прощать не будут, у них есть кому забивать.
y-ago
y-ago
сегодня в 21:10
Всех поклонников Англии — с победой, которая называется одним словом: Кейн. Если бы не он, англичане вполне могли бы уже паковать чемоданы. Команда выглядит неожиданно слабой и слишком зависимой от своего капитана. С такой игрой далеко не уедешь, если Кейн однажды не спасет.
DXTK
DXTK
сегодня в 21:10, ред.
Как же я ругал всю сборную Англию, думал вслед за Германией поедут домой материл Тухеля про себя, но смогли дожать, Кейн машина сделал дубль молодец. спас от позора и немца на бровке и команду, заслуживает пока ЗМ.......Конго хорошая крепкая команда............. честно их немного жаль....... держались бились.........

Пока нету разницы между сборной Саутгейта и Тухеля, кое как выцепляют победу.......но с выходом в 1/8........

PS Игра прямо на нервах была, теперь можно расслабиться и выпить холодненького ПИВКА от такого напряжения..........ух
Знатог
Знатог
сегодня в 21:09
Даушш Харри Трудяга!!!
particular
particular
сегодня в 21:09
Сила есть, Кейн есть, воля есть... Даже удача и упорство проявились...
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 21:08
У Конго хорошая команда. Молодцы. Достойно сыграли. У англичан сегодня мало что получалось но Кейн спас их. Вот что значит великий нападающий. Нашел свои моменты. Но с такой игрой против топов ловить Англии нечего.
KAY_717
KAY_717
сегодня в 21:08
Кейн не может бесконечно тащить. Мексика их остановит
Futurista
Futurista ответ болельщик из Хакасии (раскрыть)
сегодня в 21:07
Тоже в финале в США пенальти не забьёт?)...
матос
матос
сегодня в 21:06
Конголезцам уважуха! Англам с такой игрой ой как туго далее будет
Гость
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