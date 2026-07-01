Англия одержала волевую победу над ДР Конго

сегодня, 21:00

Сборная Англии выиграла у команды ДР Конго в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира (2:1).

На 7-й минуте конголезцы вышли вперёд — мяч забил Брайан Чипенга. На 75-й англичане отыгрались после гола Харри Кейна. На 86-й нападающий сделал дубль.

В 1/8-й Англия сыграет с Мексикой, прошедшей в первом раунде Эквадор.