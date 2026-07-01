Англия одержала волевую победу над ДР Конго

Сборная Англии выиграла у команды ДР Конго в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира (2:1).
На 7-й минуте конголезцы вышли вперёд — мяч забил Брайан Чипенга. На 75-й англичане отыгрались после гола Харри Кейна. На 86-й нападающий сделал дубль.
В 1/8-й Англия сыграет с Мексикой, прошедшей в первом раунде Эквадор.
А Англия сыграла в своём стиле - блекло и бестолково. Мексиканцы прощать не будут, у них есть кому забивать.
Пытались англичане использовать всю ширину поля длинными переводами мяча, пытались растянуть оборону соперника, но всё это было настолько предсказуемо и стереотипно, что не несло в себе никакой опасности, кроме нескольких по настоящему острых моментов, когда гениально сыграл вратарь Конго, который, по манере игры, напоминает вратаря Камеруна Нконо!!! Но и он не спас, после двух ударов Кейна, который большую часть матча был в тени...
Рэшфорд, как обычно не вписался в игру, несмотря на то, что соперник предоставил ему возможность разбежаться, именно то, что он любит, и то, что ему не позволяют в Примере. Но и здесь ничего стоящего не получилось. Райса вообще не заметил, а Мадуэке, только в 1-м тайме напомнил о себе, несколькими индивидуальными фланговыми проходами.
Вобщем, игра Англии под страшно большим вопросом. Ни рисунка, ни смысловой направленности не увидел. Очень простой и предсказуемый футбол, с обилиeм навесов и упрощенной игры. Выход Гордона, несколько обострил игру, с его голевым пасом. Конго понравились своим бесстрашием и очень слаженной игрой, как в обороне, так и в центре поля. Не каждый соперник отважится сыграть против Англии в открытый футбол...
Англию с победой, вопросы по игре, которой- вагон и маленькая тележка... Кейн- ЛУЧШИЙ!!!!!!!