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«Ливерпуль» завершил переход Жаке

сегодня, 21:18

«Ливерпуль» объявил о завершении трансфера защитника Жереми Жаке из «Ренна». С футболистом заключён долгосрочный контракт.

Английский клуб договорился о переходе игрока зимой.

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