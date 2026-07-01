сегодня, 21:23

Защитник может уйти из «Ливерпуля» этим летом.

В подписании голландца заинтересован «Галатасарай». Турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.

Отмечается, что сам ван Дейк готов перейти в «Галатасарай».