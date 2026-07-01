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Ван Дейк готов перейти в «Галатасарай»

сегодня, 21:23

Защитник Вирджил ван Дейк может уйти из «Ливерпуля» этим летом.

В подписании голландца заинтересован «Галатасарай». Турецкий клуб уже начал переговоры по трансферу футболиста.

Отмечается, что сам ван Дейк готов перейти в «Галатасарай».

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