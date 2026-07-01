Кейн: «Любой может стать героем, не только я»

Нападающий Англии Харри Кейн прокомментировал победу над ДР Конго (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира.
У нас есть нужный уровень, чтобы сделать великие дела. Мы должны верить в себя. Любой может стать героем матча, не только я.
У нас есть нужный уровень, чтобы сделать великие дела. Мы должны верить в себя. Любой может стать героем матча, не только я.
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