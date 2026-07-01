В Швейцарии не планируют вводить паузы на водопой как на ЧМ-2026

сегодня, 22:01

Швейцарская футбольная лига заявила, что перерывы на водопой, которые применяются на ЧМ -2026, не планируются в следующем сезоне в таком виде.

На турнире, проходящем в США , Мексике и Канаде, в середине каждого тайма на всех 104 матчах есть обязательная трёхминутная пауза, чтобы футболисты могли попить воды, независимо от температуры.

Новшество уже вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые считают, что эти остановки нарушают естественный ход игр и предназначены не только для защиты здоровья игроков, но и для того, чтобы дать телевещателям, заплатившим Международной федерации футбола в общей сложности миллиарды долларов за права на трансляцию матчей чемпионата мира, время для продажи большего количества рекламы.

В чемпионате Швейцарии останется прежняя система, при которой перерывы на водопой смогут использоваться только при соответствующей температуре и предварительной договорённости с командами.