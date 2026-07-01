Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыЧемпионат мира 2026

В Швейцарии не планируют вводить паузы на водопой как на ЧМ-2026

сегодня, 22:01

Швейцарская футбольная лига заявила, что перерывы на водопой, которые применяются на ЧМ-2026, не планируются в следующем сезоне в таком виде.

На турнире, проходящем в США, Мексике и Канаде, в середине каждого тайма на всех 104 матчах есть обязательная трёхминутная пауза, чтобы футболисты могли попить воды, независимо от температуры.

Новшество уже вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые считают, что эти остановки нарушают естественный ход игр и предназначены не только для защиты здоровья игроков, но и для того, чтобы дать телевещателям, заплатившим Международной федерации футбола в общей сложности миллиарды долларов за права на трансляцию матчей чемпионата мира, время для продажи большего количества рекламы.

В чемпионате Швейцарии останется прежняя система, при которой перерывы на водопой смогут использоваться только при соответствующей температуре и предварительной договорённости с командами.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноРФС отменил требование о молодых игроках в Первой лиге
Сегодня, 17:31
Дюков сообщил, как может состояться переход к «весна-осень»
29 июня
Клубный ЧМ-2029 могут расширить до 48 команд
26 июня
РФС сообщил об изменении правил в предстоящем сезоне
24 июня
УЕФА не будет вводить в матчах Евро и ЛЧ обязательные перерывы на водопой
19 июня
ОфициальноРФС изменил регламент Кубка России
17 июня
Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 23:03
А зря...в Швейцарии очень вкусная вода)...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 