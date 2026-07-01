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«Ювентус» объявил о трансфере нападающего «Дженоа»

сегодня, 22:22

Нападающий «Джаноа» Джефф Эхатор перешёл в «Ювентус».

Контракт с форвардом подписан до лета 2031 года. Сумма трансфера составила 16 млн евро, которые выплатят тремя траншами.

«Ювентус» объявил о трансфере нападающего «Дженоа»

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