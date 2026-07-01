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Тухель: «У нас было худшее начало из возможных»

сегодня, 22:41
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДР КонгоДР КонгоЗавершен

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал волевую победу над ДР Конго в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира (2:1).

Мы продолжали верить. У нас было худшее начало из возможных. Первый удар – сразу гол. Потом стало ещё сложнее. После первого перерыва на водопой взяли игру под свой контроль… На поле вышли запасные, приложили усилия, и мы выиграли. Заслуженно, но нам пришлось много работать. Нужно иметь такой настрой: если становится тяжело, значит, становится тяжело, но не терять терпение и веру. Парень [вратарь Мпаси-Нзау] был невероятен, он делал такие сейвы.

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Тухель Томас
Перевод с fifa.com Фото: Сайт ФИФА
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 23:15
Протух совсем
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:04
Матч супер, дайте ещё
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 23:01
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Futurista
Futurista
сегодня в 22:58
Да уж ...протухель мог случиться)...
Capral
Capral
сегодня в 22:49
Да у вас весь матч был худший, с лучшим из худших Кейном. Убогий футбол, лишенный, даже намека на импровизацию.
Гость
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