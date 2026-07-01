Тухель: «У нас было худшее начало из возможных»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал волевую победу над ДР Конго в матче 1/16 финала плей-офф чемпионата мира (2:1).

Мы продолжали верить. У нас было худшее начало из возможных. Первый удар – сразу гол. Потом стало ещё сложнее. После первого перерыва на водопой взяли игру под свой контроль… На поле вышли запасные, приложили усилия, и мы выиграли. Заслуженно, но нам пришлось много работать. Нужно иметь такой настрой: если становится тяжело, значит, становится тяжело, но не терять терпение и веру. Парень [вратарь Мпаси-Нзау] был невероятен, он делал такие сейвы.