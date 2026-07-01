Тренер ДР Конго: «Игроки приобрели большой опыт»

Главный тренер сборной ДР Конго прокомментировал поражение от Англии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 (1:2).

Мы разочарованы, потому что искренне верили, что сможем это сделать. Хорошо играли. Ближе к концу матча допустили два опасных момента, и один из лучших футболистов мира забил нам дважды. Очень жаль. Мы должны поздравить игроков с их выступлением. Они приобрели большой опыт, сыграв против таких команд. Именно так и строится футбол в ДР Конго: возможно, нам немного не хватило опыта, но такова природа этой игры. Мы учимся и продолжаем совершенствоваться. Будем двигаться дальше, сохраняя спокойствие.