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Тренер ДР Конго: «Игроки приобрели большой опыт»

сегодня, 22:58
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб ДР КонгоДР КонгоЗавершен

Главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Десабр прокомментировал поражение от Англии в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (1:2).

Мы разочарованы, потому что искренне верили, что сможем это сделать. Хорошо играли. Ближе к концу матча допустили два опасных момента, и один из лучших футболистов мира забил нам дважды. Очень жаль. Мы должны поздравить игроков с их выступлением. Они приобрели большой опыт, сыграв против таких команд. Именно так и строится футбол в ДР Конго: возможно, нам немного не хватило опыта, но такова природа этой игры. Мы учимся и продолжаем совершенствоваться. Будем двигаться дальше, сохраняя спокойствие.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:45
Мне кажется они могут сказать что им не стыдно! В отличии от голандосов и немцев
Гость
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