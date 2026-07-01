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«Милан» готов продать Томори

сегодня, 23:06

Защитник Фикайо Томори, скорее всего, покинет «Милан» этим летом.

«Россонери» готовы рассмотреть вариант с продажей англичанина. На место Томори миланский клуб хочет подписать защитника топ-уровня.

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