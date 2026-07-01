РПЛ объявила о новых назначениях в руководстве

вчера, 23:38

Российская Премьер-Лига объявила о назначении на должность операционного директора .

Также директором по развитию назначен .

Ефремов ранее был директором спортивно-аналитического департамента РПЛ . Также являлся президентом Федерации футбола Московской области (2004-2009), генеральным директором раменского «Сатурна» (2009-2010), президентом Футбольной национальной лиги (2010-2020), вице-президентом «Урала» (2021-2025).

Фетисов уже работал в организации с 2022 по 2025 год в качестве директора по маркетингу и коммуникациям.