Эвра: «Россия всегда мне нравилась»

Экс-защитник сборной Франции, «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» поделился своим отношением к России.

Ранее он выложил в соцсетях видео, в котором поёт известную российскую песню.

Россия всегда мне нравилась. Финал Лиги чемпионов в 2008 году с «Манчестер Юнайтед», чемпионат мира 2018 года, когда Франция стала победителем турнира, — это в памяти навсегда. У меня есть друзья в вашей стране, чему я очень рад.

Хотел бы я приехать в Россию? Я не был в этой стране с 2018 года. Что произойдёт в будущем — мы не знаем, но всё возможно.

Мне очень нравится энергетика русских людей — они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда весёлые. У нас однозначно много общего.