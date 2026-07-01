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Эвра: «Россия всегда мне нравилась»

вчера, 23:54

Экс-защитник сборной Франции, «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра поделился своим отношением к России.

Ранее он выложил в соцсетях видео, в котором поёт известную российскую песню.

Россия всегда мне нравилась. Финал Лиги чемпионов в 2008 году с «Манчестер Юнайтед», чемпионат мира 2018 года, когда Франция стала победителем турнира, — это в памяти навсегда. У меня есть друзья в вашей стране, чему я очень рад.

Хотел бы я приехать в Россию? Я не был в этой стране с 2018 года. Что произойдёт в будущем — мы не знаем, но всё возможно.

Мне очень нравится энергетика русских людей — они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда весёлые. У нас однозначно много общего.

Финал ЛЧ 2008 года состоялся 21 мая на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретились МЮ и «Челси». Этот финал был первым в истории, в котором сыграли два английских клуба.

В 2018 году в России прошёл чемпионат мира по футболу. Сборная Франции выиграла турнир, обыграв в финале Хорватию.

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Эвра Патрис
Источник: bookmaker-ratings.ru Фото: Соцсети Патриса Эвра
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