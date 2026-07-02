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Отец Ансу Фати раскрыл настоящую причину ухода нападающего из «Барсы»

сегодня, 00:18

Бори Фати, отец нападающего «Монако» Ансу Фати, рассказал, почему его сын покинул «Барселону».

Ханс Дитер-Флик ни разу не говорил с Фати. Не случилось ничего, что могло бы изменить решение моего сына уйти из «Барселоны».

Ранее «Монако» официально выкупил права на Фати у каталонского клуба за 11 млн евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 01:13, ред.
как болельщику блауграны, на грустное лицо Фати уже было больно смотреть.
Фати не только талантлив, но и с амбициями звезды.
а его отец считал, и считает даже сейчас, своего сына чуть ли не вторым Месси. пора ему опуститься с небес на землю.
а Фати здоровья и удачи в Монако.
иногда надо набраться смелости, чтобы принять правильное решение.
рад, что Фати после неудачи в Брайтоне, не сдался и перезапустил карьеру в Монако. дальше будет видно. может вернется в сборную.
но в Барселону вернутся не получится, да и не нужно это самому Фати.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:08
Флик много раз давал шанс Фати.
игрок мало что делал на поле.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:45
Фати слиишком рано стал себя чувствовать звездой
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:29
Жестоко. А ведь был когда-то футболист
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