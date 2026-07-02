Эшли Коул покинул «Чезену»

сегодня, 01:03

Бывший защитник лондонских «Арсенала», «Челси» и сборной Англии покинул должность главного тренера «Чезены».

Он возглавил команду в марте, подписав контракт до 30 июня 2026 года с возможностью продления при выполнении некоторых условий. Итальянская команда, занявшая по итогам прошедшего сезона 11-е место в Серии B, стала первым опытом Коула в качестве главного тренера.

Как сообщил Эшли у себя на странице в социальной сети, стороны недавно обсудили со спортивным директором изменение стратегии клуба, в результате чего он решил, что для него будет лучше покинуть команду.

Новым рулевым «Чезены» назначен Алессандро Диаманти.