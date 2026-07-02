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Бельгия в дополнительное время обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала ЧМ

сегодня, 01:50
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 2Логотип футбольный клуб СенегалСенегалЗакончился в доп. время

Бельгия обыграла Сенегал (3:2 после дополнительного времени) в 1/16 финала чемпионата мира.

На 25-й минуте Мохамаду Диарра вывел Сенегал вперёд. На 51-й минуте Исмаила Сарр удвоил преимущество сенегальцев. На 86-й минуте Ромелу Лукаку сократил отставание в счёте. На 89-й минуте полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс сравнял счёт. Встреча перешла в овертаймы, где на 120+5-й минуте Тилеманс оформил дубль, реализовав пенальти.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Бельгия сыграет с победителем пары США — Босния и Герцеговина.

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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 03:16
Впервые обратил внимание на прозвище сборной Сенегала- "львы теранги"..

Но что такое эта самая "теранга"? А это, оказывается, такая культурная
ментальность сенегальского народа, на языке которого это слово означает
одновременно уважение, вежливость и щедрость по отношению ко всем вокруг
как образ мыслей и чувств сенегальца.

Интересно получается- с такой психологией не в футбол играть, а крестиком
вышивать))

Такие вот добренькие львы, казалось, наконец-то ощерились всерьёз.
Играли мощно и уверенно, переигрывали красненьких.
Казалось, победа и проход в 1/8 в кармане, но щедрость Сенегала спасла мир.
Мир бельгийцев))

Даже не упомню такого случая, чтобы так последовательно, аж в два этапа,
отдать уверенную победу в двух концовках, сначала в основное время,
потом в дополнительное.
Кажется, Сенегал установил рекорд ЧМ по "доброте и уважению"..
Lobo77
Lobo77 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:20
Фанатам Сенегала.
А че?
Lobo77
Lobo77 ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 02:19, ред.
Так еще в 22-м блеснули.
Маракасы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:03
кому жаль Сенегал и их фанатов? ))
Lobo77
Lobo77
сегодня в 02:02
С другой стороны и Сенегал чудом заскочил на подножку этого уходящего поезда.
ABir
ABir
сегодня в 02:02
Обидно, пять минут сенегальцам не хватило до сотворения сенсации.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 02:01
Отскочила Бельгия. Сыграли плохо. Просто повезло им. С такой игрой дальше ловить нечего.
Lobo77
Lobo77
сегодня в 02:00, ред.
Вот все было уже на стороне Сенегальцев. Но не хватило дисциплины и хладнокровия в самом самом конце.
Сенегал потом то спохватился и не сдавался. Перед пенкой игрок "зеленых" даже лежал лицом на одиннадцатиметровой отметке пытаясь ее снюхать до травы. Но не смог.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 01:59
Сдаётся, джентельмены, это была сенегальская трагедия...КАК ТАК!!!??? В Сенегале этот матч будут помнить всегда, на мой скромный взгляд. Мертвейшая Бельгия в 1/8...таков спорт в принципе, т.е. всё может случиться. И вот оно, во всей красе...
P. S. Всегда задавался вопросом - почему исполняют решающие штрафные какие-то кривоногие? Я о последнем штрафном Сенегала...просто уму непостижимо
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 01:59, ред.
Сенегал здорово играл. Неожиданно хорошо. В неплохой европейский футбол. Обычно в Африке Гана и Кот д Вуар считались более-менее норм. А тут Марокко и Сенегал блеснули.
Krypton777
Krypton777
сегодня в 01:55
Бельгия, конечно, дырявая, безыдейная и бездарная. Не заслужили прохода. Пенка спорная в конце овертайма. Такие же никчёмные любимцы судей, как Англия. Пусть вылетают обе и побыстрее.
С другой стороны Сенегал сами виноваты: потеряли концентрацию, не дотерпели в основное время.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:53, ред.
Сенегал – самая невезучая команда… Как так можно было облажаться?🤷🏻‍♂️ Бельгия тяжеловато выглядит и по ходу это её максимум, подставляет циркач ногу и на тебе пенальти…
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:52
Позорные «львята Теранги»
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:51
Это по-африкански отдать выигранный матч.
Un_De
Un_De
сегодня в 01:51
Отскок года, просто что-то за пределами
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