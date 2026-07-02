Бельгия в дополнительное время обыграла Сенегал и вышла в 1/8 финала ЧМ

сегодня, 01:50

Бельгия обыграла Сенегал (3:2 после дополнительного времени) в 1/16 финала чемпионата мира.

На 25-й минуте Мохамаду Диарра вывел Сенегал вперёд. На 51-й минуте Исмаила Сарр удвоил преимущество сенегальцев. На 86-й минуте Ромелу Лукаку сократил отставание в счёте. На 89-й минуте полузащитник бельгийцев Юри Тилеманс сравнял счёт. Встреча перешла в овертаймы, где на 120+5-й минуте Тилеманс оформил дубль, реализовав пенальти.