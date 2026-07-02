Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

|США2 : 0Босния и Герцеговина
|Завершен
Сборная США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с Бельгией.
В 1/16 финала США обыграли Боснию и Герцеговину со счётом 2:0. Фоларин Балогун отличился гол на 45-й минуте, на 64-й минуте он получил красную карточку. А второй гол забил Малик Тилльман на 82-й минуте.
Американская банда высокофункциональна и энергична, по игре интересна
и голодна до побед.
Несмотря на игру в меньшинстве более получаса, проблем не испытывала,
соперника переиграла вчистую и заслужила проход дальше.
А боснийцам объективно пора домой.
Выход из группы для них очевидный потолок, он достигнут, и даже если бы
сегодня их соперником был кто-то другой из участников 1/16 финала, то
вряд ли среди них есть кто-то слабее БиГ..
а Бельгия-то звёзд с неба не хватает ...
побьют ведь ! )