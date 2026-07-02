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Сборная США обыграла Боснию и Герцеговину и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

сегодня, 06:10
СШАЛоготип футбольный клуб США2 : 0Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаЗавершен

Сборная США вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с Бельгией.

В 1/16 финала США обыграли Боснию и Герцеговину со счётом 2:0. Фоларин Балогун отличился гол на 45-й минуте, на 64-й минуте он получил красную карточку. А второй гол забил Малик Тилльман на 82-й минуте.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт bostonherald.com
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30 июня
Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 08:17
Жаль Боснию. Североамериканский футбол никогда не вызывал у меня симпатии. Бей-беги - вот и вся недолга — нет той футбольной эстетики, за которую я люблю эту игру. Босния, правда, была не весть что, но.... сожалею об их вылете.
баск
баск
сегодня в 06:22
Здесь без неожиданностей.

Американская банда высокофункциональна и энергична, по игре интересна
и голодна до побед.
Несмотря на игру в меньшинстве более получаса, проблем не испытывала,
соперника переиграла вчистую и заслужила проход дальше.

А боснийцам объективно пора домой.
Выход из группы для них очевидный потолок, он достигнут, и даже если бы
сегодня их соперником был кто-то другой из участников 1/16 финала, то
вряд ли среди них есть кто-то слабее БиГ..
112910415
112910415
сегодня в 06:19, ред.
вот и вышли американцы на Бельгию !
а Бельгия-то звёзд с неба не хватает ...
побьют ведь ! )
Гость
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