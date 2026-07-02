Почеттино раскритиковал судейство после матча США с Боснией

сегодня, 11:04

Главный тренер сборной США прокомментировал удаление нападающего в матче 1/16 финала ЧМ -2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).

Фоларин очень расстроен. Это был ненамеренный эпизод, он не хотел играть грубо. Но это соккер, это футбол. Он продолжит помогать команде. Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд, и он снова сможет сыграть.

Тренер также заявил, что спорные решения судей были не в пользу США .