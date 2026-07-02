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Почеттино раскритиковал судейство после матча США с Боснией

сегодня, 11:04
СШАЛоготип футбольный клуб США2 : 0Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаЗавершен

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал удаление нападающего Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).

Фоларин очень расстроен. Это был ненамеренный эпизод, он не хотел играть грубо. Но это соккер, это футбол. Он продолжит помогать команде. Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд, и он снова сможет сыграть.

Тренер также заявил, что спорные решения судей были не в пользу США.

В матче было много эпизодов «50 на 50», и ни одно решение не было в нашу пользу. При этом игроки правильно отреагировали и сохранили контроль над эмоциями.

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Все комментарии
Groboyd
Groboyd
сегодня в 11:46
Ничего страшного. В следующем раунде вас выкинут из турнира. Убожество соккеровское.
112910415
112910415
сегодня в 11:20
намеренной грубости не было
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:16
Респект амеиикосам. Впервые вижу, чтобы хозяев душили, а злобных аргов тащили за уши
Гость
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