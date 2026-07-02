Почеттино раскритиковал судейство после матча США с Боснией

|США2 : 0Босния и Герцеговина
|Завершен
Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прокомментировал удаление нападающего Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0).
Фоларин очень расстроен. Это был ненамеренный эпизод, он не хотел играть грубо. Но это соккер, это футбол. Он продолжит помогать команде. Надеюсь, мы выйдем в следующий раунд, и он снова сможет сыграть.
Тренер также заявил, что спорные решения судей были не в пользу США.
В матче было много эпизодов «50 на 50», и ни одно решение не было в нашу пользу. При этом игроки правильно отреагировали и сохранили контроль над эмоциями.