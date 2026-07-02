Тухель: «Англия не успеет привыкнуть к высоте Мехико»

Главный тренер сборной Англии высказался о сложностях адаптации к условиям Мехико перед матчем 1/8 финала ЧМ -2026 против Мексики. Игра пройдет в ночь на 7 июля на стадионе «Ацтека», расположенном на высоте более 2200 метров над уровнем моря.

Сыграть с Мексикой на «Ацтеке» — огромный вызов. Нас ждёт много препятствий, особенно с учётом высоты. За четыре дня мы просто не успеем адаптироваться к таким условиям — это невозможно. Возможно, появятся и другие сложности. Но мы готовы. Может быть, такие трудности нам даже нужны.