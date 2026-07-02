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Тухель: «Англия не успеет привыкнуть к высоте Мехико»

сегодня, 11:25
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика-:-Логотип футбольный клуб АнглияАнглия06.07.2026 в 03:00 Не начался

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о сложностях адаптации к условиям Мехико перед матчем 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики. Игра пройдет в ночь на 7 июля на стадионе «Ацтека», расположенном на высоте более 2200 метров над уровнем моря.

Сыграть с Мексикой на «Ацтеке» — огромный вызов. Нас ждёт много препятствий, особенно с учётом высоты. За четыре дня мы просто не успеем адаптироваться к таким условиям — это невозможно. Возможно, появятся и другие сложности. Но мы готовы. Может быть, такие трудности нам даже нужны.

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Все комментарии
y-ago
y-ago
сегодня в 13:07
Ну, уж! С таким подходом Англии впору играть только на уровне моря. Там, где не мешают ни высота, ни жара, ни соперник.
exvycjt3e45e
exvycjt3e45e
сегодня в 12:45
Тухлый уже соломку стелит
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:58, ред.
Весь мир сейчас должен крутиться на благо ЗМ для Кейна.
Ацтеку нужно спустить к морю
Удачи Кейну и Тухелю
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:52, ред.
Какие сложности, Томас ? У вас украли перед стартом амуницию, заставив одеться в Красную Большевичку, обуть кеды...и тренироваться резиновыми мячиками. Вот это действительно сложности !

P.S. Срочно привезите англичанам ливеркузенские таблы, отвечающие за стабильность гуморальной регуляции, - мальчики могут вспотеть в Мехико !!! (facepalm)
112910415
112910415
сегодня в 11:52
и без высокогорья-то скверно играли, а тут ...
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:49
С такой игрой, Мексика по идее не должна почувствовать Англию.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:41
Тухель страхуется... На всякий сучай.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 11:34
Солома постелина
Гость
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