Абаскаль поддержал идею возвращения Дзюбы в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, мог бы нападающий помочь московскому клуб сейчас.

Да. Но у них есть Манфред — совершенно другой тип нападающего. Так что иметь и такого, как Дзюба или Соболев, для силовой и верховой борьбы, и такого, как Манфред, более гибкого форварда, это было бы здорово.