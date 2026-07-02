Абаскаль поддержал идею возвращения Дзюбы в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, мог бы нападающий Артём Дзюба помочь московскому клуб сейчас.
Да. Но у них есть Манфред — совершенно другой тип нападающего. Так что иметь и такого, как Дзюба или Соболев, для силовой и верховой борьбы, и такого, как Манфред, более гибкого форварда, это было бы здорово.
Руководство Спартака меняется и их мнение может быть разное, а вот для фанов будет унижение.
Тут либо они принимают Дзюбу и собственное унижение запихивают себе куда подальше, либо открещивпются от такого Спартака.
Хотя история знало много примеров переобувании.