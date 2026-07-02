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Семак оценил сроки возвращения Сантоса и Энрике после ЧМ

сегодня, 12:02

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о выступлении двух игроков «сине-бело-голубых» — защитника Дугласа Сантоса и вингера Луиса Энрике — за сборную Бразилии на ЧМ-2026.

С одной стороны, хочется, чтобы они быстрее вернулись. С другой — переживаем за них на чемпионате мира. Хочется, чтобы они выиграли турнир, о победе в котором мечтают все футболисты. Ждём их в команде, но понимаем, что вернутся они нескоро. После ЧМ ребятам нужно будет отдохнуть и набрать форму, поэтому какое-то время рассчитывать на них будет сложно.

Сборная Бразилии 5 июля сыграет с Норвегией в 1/8 финала ЧМ-2026.

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ke9s2rh266us
ke9s2rh266us
сегодня в 13:21
Раньше вылетят с чемпионата мира - раньше вернутся. Для клуба выгоден их быстрый вылет.
Гость
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