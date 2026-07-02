Семак оценил сроки возвращения Сантоса и Энрике после ЧМ

Главный тренер «Зенита» высказался о выступлении двух игроков «сине-бело-голубых» — защитника и вингера — за сборную Бразилии на ЧМ -2026.

С одной стороны, хочется, чтобы они быстрее вернулись. С другой — переживаем за них на чемпионате мира. Хочется, чтобы они выиграли турнир, о победе в котором мечтают все футболисты. Ждём их в команде, но понимаем, что вернутся они нескоро. После ЧМ ребятам нужно будет отдохнуть и набрать форму, поэтому какое-то время рассчитывать на них будет сложно.