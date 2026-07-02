Абаскаль назвал самый тяжёлый день в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» ответил на вопрос, какой день в московском клубе был для него самым тяжёлым.

Матч с «Уралом» в марте 2023 года. Говорю это с огромным уважением к тому, что произошло. Счет 2:2, забиваем чистый гол. Но арбитр свистнул до того, как мяч пересек линию. Ошибка.

Я считаю, та победа могла бы стать для нас переломным моментом на пути к чемпионству — она дала бы нам уверенность, эмоциональный подъем. В футболе такие мгновения меняют ход сезона. К сожалению, в тот день мы остались ни с чем, и это сказалось на команде.