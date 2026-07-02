Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Абаскаль назвал самый тяжёлый день в «Спартаке»

сегодня, 12:05

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, какой день в московском клубе был для него самым тяжёлым.

Матч с «Уралом» в марте 2023 года. Говорю это с огромным уважением к тому, что произошло. Счет 2:2, забиваем чистый гол. Но арбитр свистнул до того, как мяч пересек линию. Ошибка.

Я считаю, та победа могла бы стать для нас переломным моментом на пути к чемпионству — она дала бы нам уверенность, эмоциональный подъем. В футболе такие мгновения меняют ход сезона. К сожалению, в тот день мы остались ни с чем, и это сказалось на команде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Семак оценил сроки возвращения Сантоса и Энрике после ЧМ
Сегодня, 12:02
Абаскаль поддержал идею возвращения Дзюбы в «Спартак»
Сегодня, 11:50
Абаскаль прилетел в Москву
Сегодня, 10:10
Семак высказался о победе над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 20:20
Бителло: «Вполне возможно, что я получу российское гражданство»
Вчера, 19:31
В «Динамо» оценили работу судей в РПЛ
30 июня
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:13
у каждого в глазах - какой-то вариант истины ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 