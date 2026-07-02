Абаскаль раскрыл, почему Зиеш, Ретеги и Санчес не перешли в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, что «красно-белые» могли подписать , и .

Когда мы искали нападающего, одним из кандидатов был Маттео Ретеги. Или Зиеш, например, играл в полуфинале Лиги чемпионов с «Аяксом». Был и другой вариант высокого уровня — Давинсон Санчес из «Тоттенхэма». По индивидуальным качествам колумбиец очень силен: дриблинг, стандарты, передачи. В этом он был действительно хорош. Но его переход заблокировали в Англии.

Зиеш, кстати, приезжал в Россию — на Медиалигу. Он реально мог оказаться в «Спартаке». Ему все понравилось, но в футболе, как известно, нужно согласие обеих сторон — не договорились. А задумка была красивая: справа Зиеш, слева Промес, и правша, и левша... Из этого могла выйти отличная связка.