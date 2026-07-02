«Тоттенхэм» подписал Матеуша Фернандеша за 100 млн евро

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о переходе полузащитника «Вест Хэма» Матеуша Фернандеша.
Сумма трансфера составила 100 млн евро. Детали контракта с португальцем не разглашаются.
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Тонали за 95, этого за 100, раньше еще кого-то купили. И это все команда, которая чудом не вылетела в чемпионшип.