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«Тоттенхэм» подписал Матеуша Фернандеша за 100 млн евро

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G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r
сегодня в 13:22
Закупаются как будто в лч играть будут ) странное руководство. Когда играли там не было таких закупок
112910415
112910415
сегодня в 13:12
деньги-то откуда у них ?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:11
Интересно откуда деньги. Боролись за выживание, а тут такие суммы.
AleS
AleS
сегодня в 13:07
Они там чего белены объелись в своем Тотенхэме и хакнули финансовый фейрплей?
Тонали за 95, этого за 100, раньше еще кого-то купили. И это все команда, которая чудом не вылетела в чемпионшип.
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