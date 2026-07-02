«Факел» выкупил Турищева у «Ростова»

сегодня, 12:59

Нападающий перешел из «Ростова» в «Факел», сообщает пресс-служба донского клуба. Воронежцы выкупили права на 24-летнего футболиста.

В сезоне-2025/26 Турищев выступал за «Факел» на правах аренды.