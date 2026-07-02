Ямаль высмеял Кукурелью

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о новичке «Реала» — защитнике Марке Кукурелье.
Я сказал Кукурелье, что он начнёт первый Эль-Класико в стартовом составе «Реала», а во втором будет на скамейке, потому что я съем его живьём.
Я сказал Кукурелье, что он начнёт первый Эль-Класико в стартовом составе «Реала», а во втором будет на скамейке, потому что я съем его живьём.
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А так, юморят просто мужики между собой
( контекст, впрочем, не ясен совершенно )