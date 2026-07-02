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Ямаль высмеял Кукурелью

сегодня, 13:19

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о новичке «Реала» — защитнике Марке Кукурелье.

Я сказал Кукурелье, что он начнёт первый Эль-Класико в стартовом составе «Реала», а во втором будет на скамейке, потому что я съем его живьём.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:21
В прошедшем сезоне Кукурелью крутили-вертели даже запасные игроки Ноттингем Фореста и Бернли.
А так, юморят просто мужики между собой
112910415
112910415
сегодня в 13:32
ну, а дерзить-то зачем ?!
( контекст, впрочем, не ясен совершенно )
Гость
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