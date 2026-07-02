Санти Касорла завершил карьеру в 41 год

Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании объявил о завершении карьеры футболиста. 30 июня у 41-летнего полузащитника истек контракт с «Реал Овьедо».

Иногда кажется, что жизнь постоянно делает новые повороты, но со временем понимаешь: некоторые истории не заканчиваются, а возвращаются туда, откуда начались.

Теперь, когда этот этап подходит к концу, бутсы остаются висеть на гвозде, шум уходит, и все становится на свои места. Моя история завершилась дома — там, где когда-то началось волшебство. Но некоторые истории не исчезают, они остаются навсегда. Как восьмерка. Как бесконечность.