Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиБутсы на гвоздьИспания. Примера 2025/2026

Санти Касорла завершил карьеру в 41 год

сегодня, 14:34

Двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании Санти Касорла объявил о завершении карьеры футболиста. 30 июня у 41-летнего полузащитника истек контракт с «Реал Овьедо».

Иногда кажется, что жизнь постоянно делает новые повороты, но со временем понимаешь: некоторые истории не заканчиваются, а возвращаются туда, откуда начались.

Теперь, когда этот этап подходит к концу, бутсы остаются висеть на гвозде, шум уходит, и все становится на свои места. Моя история завершилась дома — там, где когда-то началось волшебство. Но некоторые истории не исчезают, они остаются навсегда. Как восьмерка. Как бесконечность.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аленичев: «Дзюбе рано заканчивать карьеру»
30 июня
Экс-игрок «Ман Сити» Мангала завершил карьеру
29 июня
Кокорин пока не решил, будет ли завершать карьеру
28 июня
ОфициальноПатрик Шик завершил карьеру в сборной Чехии
25 июня
ОфициальноКапитан «Ахмата» Уциев завершил карьеру
13 июня
Куртуа допустил возможность завершения карьеры в сборной
12 июня
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 