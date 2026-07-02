Тонали готов выслушать предложение «Милана»

Полузащитник «Ньюкасла» высказался о возможном возвращении в «Милан».

Всегда ходят слухи об этом… Мы всегда шутим по этому поводу. Но если однажды появится шанс [вернуться в «Милан»], мы серьёзно поговорим об этом.