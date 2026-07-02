Бителло заявил, что не собирается уходить из «Динамо»

Полузащитник Бителло ответил на вопрос, собирается ли он покидать «Динамо».
Я хочу остаться и максимально помогать команде. У меня контракт до 2031 года. Моя главная цель – трофей с «Динамо».
Я хочу остаться и максимально помогать команде. У меня контракт до 2031 года. Моя главная цель – трофей с «Динамо».
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Ему хорошо у нас, всё устраивает, в том числе и то, что ему идут навстречу
в его делах с его личной командой в Бразилии.
Контракт свой у нас он отрабатывает вполне прилично.
В прошлом и позапрошлом сезонах он стал лучшим ассистентом команды
(3+11 и 6+9 соответственно); в сезоне 23/24- вторым по забитым голам
после Тюкавина (8+2).
То есть каждый следующий сезон он набирает всё больше результативных очков.
Вопросов к нему нет, у него вопросов к клубу тоже.