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Бителло заявил, что не собирается уходить из «Динамо»

сегодня, 15:28

Полузащитник Бителло ответил на вопрос, собирается ли он покидать «Динамо».

Я хочу остаться и максимально помогать команде. У меня контракт до 2031 года. Моя главная цель – трофей с «Динамо».

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баск
баск
сегодня в 15:48, ред.
Битте давно это понял, что Динамо- его команда, ещё в позапрошлом году..
Ему хорошо у нас, всё устраивает, в том числе и то, что ему идут навстречу
в его делах с его личной командой в Бразилии.
Контракт свой у нас он отрабатывает вполне прилично.

В прошлом и позапрошлом сезонах он стал лучшим ассистентом команды
(3+11 и 6+9 соответственно); в сезоне 23/24- вторым по забитым голам
после Тюкавина (8+2).
То есть каждый следующий сезон он набирает всё больше результативных очков.

Вопросов к нему нет, у него вопросов к клубу тоже.
a8meksdm9ybv
a8meksdm9ybv
сегодня в 15:45
Осталось дело за малым... взять трофей.... удачи!
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