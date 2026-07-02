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Агент Энцо Фернандеса подтвердил, что игрок хочет покинуть «Челси»

сегодня, 16:11

Хавьер Пасторе, агент полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, заявил, что его клиент намерен уйти из «Челси».

На данный момент мы рассматриваем варианты ухода из «Челси».

Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес близок к переходу в «Реал».

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:52
Осталось найти только тех, кто готов заплатить 120 млн 😁
Пасторе всё жаждит получить свои комиссионные
Гость
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