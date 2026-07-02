Агент Энцо Фернандеса подтвердил, что игрок хочет покинуть «Челси»

Хавьер Пасторе, агент полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, заявил, что его клиент намерен уйти из «Челси».
На данный момент мы рассматриваем варианты ухода из «Челси».
На данный момент мы рассматриваем варианты ухода из «Челси».
Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес близок к переходу в «Реал».
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