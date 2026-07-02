Агент Энцо Фернандеса подтвердил, что игрок хочет покинуть «Челси»

сегодня, 16:11

, агент полузащитника «Челси» , заявил, что его клиент намерен уйти из «Челси».

На данный момент мы рассматриваем варианты ухода из «Челси».

Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес близок к переходу в «Реал».