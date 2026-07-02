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Антон Швец завершил карьеру из-за травм

сегодня, 16:14

Полузащитник «Рубина» Антон Швец объявил о завершении карьеры футболиста в 33 года.

Причиной стали тяжелые травмы, которые не позволили ему полноценно вернуться на поле. В сентябре 2025 года Швец получил повреждение сухожилия в матче РПЛ против «Акрона». Позже во время восстановления у него произошел разрыв крестообразной связки колена, а после возвращения к тренировкам случился рецидив травмы сухожилия.

Я был очень рад стать частью этого большого клуба и очень хотел помочь команде. Но, к сожалению, травмы помешали мне полностью себя реализовать здесь.

Я благодарен руководству, тренерскому штабу, партнерам, персоналу и болельщикам «Рубина» за поддержку. Даже несмотря на травмы, Франк Артига дал мне надежду на возвращение и был готов дать шанс, но травмы не позволили мне вернуться на поле.

Я принял непростое решение завершить карьеру. Нет гарантий, что после долгого восстановления и операций я смогу играть без последствий для здоровья. Для меня было честью выйти на поле в футболке «Рубина». Я всегда буду болельщиком клуба.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:10
Да,только Рубин же только терпел,верил,надеялся.Сколько времени ты провел в Рубине и сколько в Ахмате? Сколько Ахмат тебя лечил,ждал,верил.Завершил,так завершил,раньше надо было,а не добивать себя.
a-league
a-league
сегодня в 17:06
Если травма на незалеченную травму, то это естественно приговор
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