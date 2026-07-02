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Каманцев допустил появление камер на судьях РПЛ

сегодня, 16:29

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о возможном внедрении видеокамер на экипировке арбитров в матчах РПЛ.

Сейчас отрабатываем с вещателем технические детали. Думаю, это будет реализовано. На матчах Второй лиги «Б» подобное уже применялось. Мы за подобного рода технологии. Они дают интересный контент и повышают доверие к судье и уважение к его работе. Когда видишь с позиции судьи быстрый наступ не в замедленном повторе с разных ракурсов, а как это видел судья, наверное, становится понятнее, почему те или иные фолы могут быть пропущены или неверно оценены. Это доли секунды. Мы над этим работаем и считаем нужным внедрять. Эта технология является одним из наших приоритетов.

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Все комментарии
Robert Adeykin
Robert Adeykin
сегодня в 17:36
Матчи зенки станут неинтересными ведь чётко будет видно как питерские дельфины поактёрски будут падать в штрафной палят стротегию газпрома🤣🤡
shlomo
shlomo
сегодня в 16:57
О да, мы этого ждали! Будем смотреть как толпа футболистов накидываются на судью от 1 лица....:)))))
Ну а так что, забавно..... А для чего нужны такие камеры? Не увидел чтобы на ЧМ ВАР использовал запись с таких камер для оценки того или иного момента в игре. А 3-4 показа за игру от "первого лица" зрителям Матч Премьер явно не повлияют на интерес к игре. Демонстрация бурной деятельности в стакане воды.....

Пи.Си. Сейчас еще за hydration break обоснуют.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:50
На матчах, конечно можно, но во время игры мы и сами многое видим. А вот все что происходит перед игрой, в том числе в ресторане при общении с людьми, хорошо бы зафиксировать. Будет интересно
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:44
Лучше смотри как судят ЧМ и как дают играть, простотзаглядение
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