Каманцев допустил появление камер на судьях РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о возможном внедрении видеокамер на экипировке арбитров в матчах РПЛ.
Сейчас отрабатываем с вещателем технические детали. Думаю, это будет реализовано. На матчах Второй лиги «Б» подобное уже применялось. Мы за подобного рода технологии. Они дают интересный контент и повышают доверие к судье и уважение к его работе. Когда видишь с позиции судьи быстрый наступ не в замедленном повторе с разных ракурсов, а как это видел судья, наверное, становится понятнее, почему те или иные фолы могут быть пропущены или неверно оценены. Это доли секунды. Мы над этим работаем и считаем нужным внедрять. Эта технология является одним из наших приоритетов.
Ну а так что, забавно..... А для чего нужны такие камеры? Не увидел чтобы на ЧМ ВАР использовал запись с таких камер для оценки того или иного момента в игре. А 3-4 показа за игру от "первого лица" зрителям Матч Премьер явно не повлияют на интерес к игре. Демонстрация бурной деятельности в стакане воды.....
Пи.Си. Сейчас еще за hydration break обоснуют.....