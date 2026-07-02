Каманцев допустил появление камер на судьях РПЛ

Председатель судейского комитета РФС высказался о возможном внедрении видеокамер на экипировке арбитров в матчах РПЛ .

Сейчас отрабатываем с вещателем технические детали. Думаю, это будет реализовано. На матчах Второй лиги «Б» подобное уже применялось. Мы за подобного рода технологии. Они дают интересный контент и повышают доверие к судье и уважение к его работе. Когда видишь с позиции судьи быстрый наступ не в замедленном повторе с разных ракурсов, а как это видел судья, наверное, становится понятнее, почему те или иные фолы могут быть пропущены или неверно оценены. Это доли секунды. Мы над этим работаем и считаем нужным внедрять. Эта технология является одним из наших приоритетов.