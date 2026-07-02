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«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Педру Нету из «Челси»

сегодня, 16:45

Нападающий Педру Нету может уйти из «Челси» этим летом.

Вариант с трансфером португальца рассматривает «Ливерпуль». «Красные» намерены сделать запрос о доступности футболиста после окончания чемпионата мира.

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Grizly88
Grizly88
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