Багаж Ромеро рассмешил Месси

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Забавный момент произошёл с участием сборной Аргентины в аэропорту.

По прибытии в Майами, где состоится матч 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 с Кабо-Верде, во время прохождения процедуры досмотра внимание сотрудников после сканирования привлёк багаж защитника .

Работники решили открыть чемодан, чтобы проверить его содержимое, но в нём оказалась огромная зажигалка. Это вызвало немедленную реакцию нападающего и капитана национальной команды . Форвард не смог удержаться от смеха, увидев размер зажигалки, и ситуация превратилась в забавный момент, который рассмешил и остальных присутствующих игроков, включая и .

Видеозапись была сделана очевидцами и в течение нескольких минут начала распространяться в социальных сетях, где тысячи пользователей прокомментировали необычный эпизод.