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Багаж Ромеро рассмешил Месси

сегодня, 17:27
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб Кабо-ВердеКабо-Верде04.07.2026 в 01:00 Не начался

Забавный момент произошёл с участием сборной Аргентины в аэропорту.

По прибытии в Майами, где состоится матч 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 с Кабо-Верде, во время прохождения процедуры досмотра внимание сотрудников после сканирования привлёк багаж защитника Кристиана Ромеро.

Работники решили открыть чемодан, чтобы проверить его содержимое, но в нём оказалась огромная зажигалка. Это вызвало немедленную реакцию нападающего и капитана национальной команды Лионеля Месси. Форвард не смог удержаться от смеха, увидев размер зажигалки, и ситуация превратилась в забавный момент, который рассмешил и остальных присутствующих игроков, включая Родриго де Пауля и Джовани Ло Чельсо.

Видеозапись была сделана очевидцами и в течение нескольких минут начала распространяться в социальных сетях, где тысячи пользователей прокомментировали необычный эпизод.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:42
Вот так новость…сам Месси улыбнулся
112910415
112910415
сегодня в 18:01
некрупный спортсмен впечатлился от крупной зажигалки )
Гость
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