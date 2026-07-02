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Веркаутерен оценил камбэк Бельгии с Сенегалом

сегодня, 17:38
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 2Логотип футбольный клуб СенегалСенегалЗакончился в доп. время

Экс-спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен прокомментировал победу сборной над Сенегалом в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 (3:2 по итогам дополнительного времени).

Великолепный камбэк после счёта 0:2 и после нескольких замен, которые очень помогли, начиная с Лукаку. Также важную роль сыграли два других игрока, вышедших на замену, потому что Де Брюйне и Доку пока ещё не в лучшей форме. Но Бельгия показала, что мы способны проявить психологическую стойкость и переломить ход матча, даже уступая 0:2. Это очень важно. Сумасшедший матч! Интрига держалась до последней минуты.

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сегодня в 18:23
Для Бельгийцев наверное следующая стадия будет последней..
Гость
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