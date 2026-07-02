Веркаутерен оценил камбэк Бельгии с Сенегалом

Экс-спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии прокомментировал победу сборной над Сенегалом в 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 (3:2 по итогам дополнительного времени).

Великолепный камбэк после счёта 0:2 и после нескольких замен, которые очень помогли, начиная с Лукаку. Также важную роль сыграли два других игрока, вышедших на замену, потому что Де Брюйне и Доку пока ещё не в лучшей форме. Но Бельгия показала, что мы способны проявить психологическую стойкость и переломить ход матча, даже уступая 0:2. Это очень важно. Сумасшедший матч! Интрига держалась до последней минуты.