Показ игр ЧМ на площади Торонто отменили

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По причине погодных условий трансляции всех матчей чемпионата мира на площади Нэйтан-Филиппс в канадском Торонто 2 июля отменены. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным национального метеобюро страны, в четверг в Торонто температура может подняться выше 35 градусов Цельсия. Показ игр был запланирован на главной площади города, где также находятся здания мэрии, и с которой пересекаются одни из двух главных улиц центра мегаполиса.

2 июля пройдут поединки в рамках 1/16 финала плей-офф Португалия — Хорватия, Испания — Австрия и Швейцария — Алжир.