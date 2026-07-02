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Показ игр ЧМ на площади Торонто отменили

сегодня, 17:57

По причине погодных условий трансляции всех матчей чемпионата мира на площади Нэйтан-Филиппс в канадском Торонто 2 июля отменены. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным национального метеобюро страны, в четверг в Торонто температура может подняться выше 35 градусов Цельсия. Показ игр был запланирован на главной площади города, где также находятся здания мэрии, и с которой пересекаются одни из двух главных улиц центра мегаполиса.

2 июля пройдут поединки в рамках 1/16 финала плей-офф Португалия — Хорватия, Испания — Австрия и Швейцария — Алжир.

ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Канада принимает матчи в Ванкувере и Торонто.

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:01, ред.
Правильное решение,жара это не очень хорошо !
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