Сарвели перешёл в «Пари НН»

сегодня, 18:07

«Пари НН» объявил о переходе нападающего . С игроком подписан двухлетний контракт.

Ранее футболист покинул московский «Локомотив», с которым стал бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.