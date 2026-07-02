Сарвели перешёл в «Пари НН»

«Пари НН» объявил о переходе нападающего Владислава Сарвели. С игроком подписан двухлетний контракт.
Ранее футболист покинул московский «Локомотив», с которым стал бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги в минувшем сезоне.
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