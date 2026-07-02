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Интерес к викингам в Норвегии вырос во время ЧМ

сегодня, 18:25

Норвежская газета Aftenposten со ссылкой на данные агентства Innovation Norway сообщила об увеличении интереса к информации о викингах за последние две недели на 80% по сравнению с обычным уровнем.

По информации издания, это совпало с большим международным вниманием к сборной Норвегии по футболу, применявшей в своей рекламной кампании во время чемпионата мира образы викингов. Aftenposten отмечает, что представители туристической отрасли рассчитывают на сохранение повышенного интереса к стране и после окончания турнира.

Успехи норвежцев на ЧМ-2026 сопровождались масштабной кампанией по продвижению национального бренда. В частности, Норвежской футбольной ассоциацией был представлен фотопроект с игроками в образах викингов, который получил широкое распространение в зарубежных СМИ и социальных сетях.

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