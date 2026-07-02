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Непомнящий считает, что сборная из Африки однажды сможет выиграть ЧМ

сегодня, 18:42

Экс-главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал выступление команд из Африки на чемпионате мира 2026 года.

Подъём африканского футбола обусловлен фактором времени. Если в 90-х себя показывала одна команда, то сейчас их число увеличилось. Африканский футбол не заслуживает недостатка внимания. Вокруг футбола там не очень хорошая обстановка, но со временем она улучшается. Африканский футбол — будущее. Ментально они давно готовы выходить на передовые роли. Я считаю, что африканская сборная когда-нибудь сможет стать чемпионом мира. Какой-то из команд северной Африки это удастся. На этом турнире они доказывают свою мощь.

Из 10 африканских команд, принявших участие в проходящем в США, Мексике и Канаде турнире, девять вышли в плей-офф: Алжир, Кабо-Верде, ДР Конго, Египет, Гана, Кот-д'Ивуар, Марокко, Сенегал и ЮАР. Только Тунис не смог преодолеть групповой этап.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:27
Уже сейчас в Африке есть несколько сборных, достойных пьедестала ЧМ...
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 19:26
Параллельно, но немного не в тематике Непомнящего предположу что в США может появиться 9-ый чемпион МИРА (их пока всего 8). Кто? Надо подумать.....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:15, ред.
Я ничего не могу сказать на эту тему, но твердо убежден, что Марокко и Египет точно в числе 8 сильнейших команд на этом ЧМ. Вместе с Испанией, Францией, Англией, Аргентиной и Бразилией. Африка сильно прибавила
za8n4x9twnhg
za8n4x9twnhg
сегодня в 18:54
Почему нет, прогресс африканцев заметен
as4sshm8qznp
as4sshm8qznp
сегодня в 18:46
В этом году точно нет
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