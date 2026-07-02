Непомнящий считает, что сборная из Африки однажды сможет выиграть ЧМ

Экс-главный тренер сборной Камеруна прокомментировал выступление команд из Африки на чемпионате мира 2026 года.

Подъём африканского футбола обусловлен фактором времени. Если в 90-х себя показывала одна команда, то сейчас их число увеличилось. Африканский футбол не заслуживает недостатка внимания. Вокруг футбола там не очень хорошая обстановка, но со временем она улучшается. Африканский футбол — будущее. Ментально они давно готовы выходить на передовые роли. Я считаю, что африканская сборная когда-нибудь сможет стать чемпионом мира. Какой-то из команд северной Африки это удастся. На этом турнире они доказывают свою мощь.