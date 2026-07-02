В «Химнасии» хотят пригласить клубы из России в Аргентину

сегодня, 18:55

Генеральный менеджер аргентинского клуба «Химнасия Ла-Плата» Нахуэль Конти ответил на вопрос, хотел ли бы он пригласить «Зенит» и другие команды из России в Аргентину сыграть товарищеские матчи в сентябре, когда будет перерыв на игры сборных.

Да, конечно.

Напомним, 5 июля «Химнасия» и «Зенит» сыграют на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 7-го числа аргентинцы на тренировочной базе петербургского клуба проведут спарринг с махачкалинским «Динамо».