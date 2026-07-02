Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Клубы 2026

В «Химнасии» хотят пригласить клубы из России в Аргентину

сегодня, 18:55

Генеральный менеджер аргентинского клуба «Химнасия Ла-Плата» Нахуэль Конти ответил на вопрос, хотел ли бы он пригласить «Зенит» и другие команды из России в Аргентину сыграть товарищеские матчи в сентябре, когда будет перерыв на игры сборных.

Да, конечно.

Напомним, 5 июля «Химнасия» и «Зенит» сыграют на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. 7-го числа аргентинцы на тренировочной базе петербургского клуба проведут спарринг с махачкалинским «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Ботафого» не сыграет в Братском кубке
27 июня
ОфициальноПредставлен календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27
24 июня
ОфициальноОпубликован календарь РПЛ на сезон-2026/27
24 июня
Названо время начала матча за Суперкубок России
24 июня
ОфициальноАПЛ опубликовала календарь сезона-2026/27
19 июня
Официально«Зенит» проведёт три товарищеских матча в июле
18 июня
Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
сегодня в 19:31
Царь:
- Вызывает интерес и ещё такой разрез: как у вас там ходют бабы - в панталонах али без?
Посол:
- Ес
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 