Тилеманс преуменьшил значение стычки с Троссардом

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс прокомментировал эпизод с Леандро Троссардом в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 с Сенегалом (3:2 по итогам дополнительного времени).
У футболистов возникла стычка во время паузы на водопой во втором тайме, когда бельгийцы уступали 0:2. Игроки эмоционально общались друг с другом, их пришлось разнимать товарищам по команде Ромелу Лукаку и Николасу Рашкину. В какой-то момент Троссард даже толкнул Тилеманса.
Нет, смотрите, это эмоции момента. Мы все победители. Все хотим побеждать. Сделать всё правильно. Хорошо представлять нашу страну, это всё часть игры. Это часть футбола.
После игры никаких проблем не было. Так что да, это просто матч.
Главный тренер национальной команды Руди Гарсия о произошедшем сказал следующее:
Это показывает, что у нас команда с настоящим боевым духом.
Игроки имеют право не соглашаться, обмениваться резкими словами. Леандро и Юри — два очень важных игрока для сборной Бельгии. Они так сильно хотели победить. Я даже не знаю, из-за чего был спор, но мне это нравится.
Мне нужны игроки, готовые переломить ход матча, когда что-то идёт не так. Потому что на поле нам это необходимо. Нам нужен этот боевой дух.