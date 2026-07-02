Тилеманс преуменьшил значение стычки с Троссардом

сегодня, 19:21

Полузащитник сборной Бельгии прокомментировал эпизод с в матче 1/16 финала плей-офф ЧМ -2026 с Сенегалом (3:2 по итогам дополнительного времени).

У футболистов возникла стычка во время паузы на водопой во втором тайме, когда бельгийцы уступали 0:2. Игроки эмоционально общались друг с другом, их пришлось разнимать товарищам по команде и . В какой-то момент Троссард даже толкнул Тилеманса.

Нет, смотрите, это эмоции момента. Мы все победители. Все хотим побеждать. Сделать всё правильно. Хорошо представлять нашу страну, это всё часть игры. Это часть футбола. После игры никаких проблем не было. Так что да, это просто матч.

Главный тренер национальной команды Руди Гарсия о произошедшем сказал следующее: